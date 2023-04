Alexis Michalik dans "Une histoire d'amour" : "Le cinéma est là pour éveiller les consciences"

Comment adapte-t-on une pièce de théâtre sur grand écran ?

Au théâtre, on raconte alors qu'au cinéma, on montre. Il faut donc enlever du dialogue, rajouter des gros plans. Ça me permettait aussi d'utiliser le maquillage pour faire vieillir les acteurs et voir les ravages du temps puisque le film traverse quinze ans. Je voulais surtout que ce soit un objet de cinéma et qu'on ne sente pas que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre.

L'amour est un des sujets les plus abordés au cinéma. Et pourtant, ça nous fascine toujours...

Oui, en plus ici le film prend un angle un peu différent, car l'histoire commence vraiment lorsque Katia et Justine se séparent. C'est le début du nœud dramatique. On joue alors avec plusieurs questions : est-ce qu'on peut retomber amoureux après une rupture ? Est-ce que ça vaut la peine d'y retourner quand on a autant souffert ? Est-ce qu'on a envie d'y retourner ?