Cédric Klapisch : "'Salade grecque' est une série sur le vivre ensemble"

On retrouve aussi Romain Duris et Kelly Reilly au casting. Leur présence était indispensable ?

Oui, car ce sont les parents des deux héros. Romain Duris et Kelly Reilly, qui jouent Xavier et Wendy, on les a connus à 25 ans quand ils étaient étudiants en Erasmus à Barcelone. Là, on les découvre en parents proches de la cinquantaine, avec des problèmes différents parce qu'ils ont des enfants âgés de 22 et de 26 ans. C'était intéressant de voir comment la roue tourne.

Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils plus engagés ?

Oui parce que le monde les pousse à l'être. Aujourd'hui, on parle d'urgence climatique, de réfugiés, d'environnement, du rapport entre les hommes et les femmes aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont issues du néoféminisme et du mouvement MeToo. Le militantisme n'est plus juste politique, il est sociétal. Les deux personnages principaux nous poussent à nous interroger sur les valeurs solidaires par rapport aux valeurs plus individualistes et tournées vers le business.