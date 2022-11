"Physiquement, elle ne va pas bien" : la "vraie histoire" de Céline Dion racontée dans un livre

Vous écrivez que "la question à ne pas poser, c’est 'quand l’avez-vous vue pour la dernière fois ?'" Ce qu’on se demande, c’est : "Comment va-t-elle ?" Avez-vous réussi à trouver la réponse ?

Son ORL Jean Abitbol nous explique le "syndrome du globus" dont elle souffrirait et qui cause des soucis avec sa voix. Selon lui, c’est dû à un stress psychosomatique car la dernière décennie a été particulièrement dure pour elle, notamment avec le décès de ses deux piliers, son mari René et sa mère Thérèse. On sait qu’elle souffre de spasmes musculaires depuis des nombreuses années. Ce n’est pas nouveau, c’est très douloureux. La scène en pente faite pour elle au Caesars Palace a abîmé son corps, elle qui adore les talons vertigineux. Physiquement, son docteur en témoigne, elle ne va pas bien.

Vous n’avez pas eu peur de briser le secret médical ? J’imagine que vous n’avez pas pu écrire certaines choses…

Non, on a tout écrit. On est journalistes, on nous dit des choses et on les restitue. C’est la décision du médecin de nous répondre. Il savait qu’on écrivait une biographie et il est habitué des médias. Il a soigné Beyoncé et France Gall. C’est vrai qu’il est assez disert sur le sujet, probablement car il connaît l’attente qu’il y a autour de la santé de Céline Dion. Elle a déjà souffert du "syndrome du globus" il y a quelques années. Il donne simplement des nouvelles.

Vous consacrez un chapitre à une histoire qu’"évitent soigneusement les ouvrages consacrés à René Angélil et Céline Dion", à savoir l’accusation de viol contre René au début des années 2000. Pourquoi était-ce essentiel d’en parler ?

Parce que ça fait partie de leur histoire, qui est présentée comme un roman à l’eau de rose. Bien sûr que c’est une immense histoire d’amour. Mais c’est aussi un couple qui a traversé des crises, comme en 2000. René Angélil sort d’un cancer qui n’est pas le premier. Dans son unique interview sur le sujet, il explique avoir versé 2 millions de dollars à la plaignante sans prévenir sa femme pour la protéger alors qu’elle suivait des traitements pour tomber enceinte. Céline a fait front à ses côtés de façon très brève et assez classe, même quand l'histoire a resurgi deux ans plus tard, en disant que c’était le prix à payer de leur réussite.