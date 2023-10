Chéri Samba s'expose au Musée Maillol : "Je préfère qu'on me considère comme un artiste universel"

Des toiles qui mettent en joie et qui incitent aussi à la réflexion. Le Musée Maillol donne ce mardi le coup d'envoi d'une grande exposition consacrée à Chéri Samba, le peintre africain le plus célèbre de sa génération. Issues de la collection de Jean Pigozzi – la plus importante collection d’art contemporain africain au monde –, les œuvres exposées reviennent sur la vie et les engagements de l'artiste congolais autodidacte dont les œuvres se trouvent aujourd'hui aussi bien au Museum of Modern Arts à New York qu’au Centre Pompidou à Paris.

Âgé de 66 ans, Chéri Samba – qui se définit comme un "peintre journaliste" – s'est fait connaître grâce à ses peintures figuratives aux couleurs franches qui interpellent, dénoncent et provoquent le spectateur pour le pousser à la réflexion. Fin observateur de la vie quotidienne, mais aussi du monde qui l'entoure, ce fils de forgeron, qui a quitté l'école à 16 ans, pose un regard très personnel et critique sur les travers des sociétés africaines et occidentales.

Dans un style mêlant image et texte, il aborde des sujets aussi variés que l'esclavage, le racisme, la géopolitique, la guerre ou la place de la femme dans la société. Le tout avec un humour à toute épreuve, à l'image de l'artiste que nous avons eu la chance de rencontrer lors de son passage à Paris.