Interview choc de Diana : pourquoi la BBC va dédommager l’ancienne nounou de William et Harry

"Si nous avions fait notre travail correctement, la princesse Diana aurait su la vérité de son vivant. Nous avons laissé tomber Diana, la famille royale et nos téléspectateurs", a admis le directeur général de la BBC, faisant une promesse. L’interview de 1995 "ne sera plus jamais diffusée" dans son intégralité sur ses antennes, ses droits ne seront plus revendus. Il se réserve toutefois le droit d’utiliser certains extraits à l’avenir "quand ce sera justifié" et "dans un but journalistique", le tout encadré par les plus grands pontes du groupe.