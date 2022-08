Christophe Beaugrand dans "Tad l’explorateur" : "Faire une voix de dessin animé, c’est un rêve depuis tout gamin"

Le principal défi, c’est quoi ? Faut-il être vraiment fidèle à la voix originale ?

On a travaillé à partir de la version anglaise, la version internationale. Le but n’est pas de faire une imitation. Disons que le personnage a une couleur, une humeur, et il faut essayer de retrouver ça. Ce qui est intéressant, c’est qu’on est dirigé par une directrice artistique en charge du doublage qui travaille comme un metteur dirige ses acteurs. On écoutait la voix originale pour l’intention, parfois on changeait un mot pour que je sois plus à l’aise. Il y a aussi l’ingénieur du son qui donne son avis. C’est un vrai travail d’équipe.

On reconnaît votre voix, mais avec des inflexions particulières. Vous avez mis une petite touche personnelle, non ?

Ah c’est sûr que ce n’est pas ma voix habituelle ! Heureusement que je ne présente pas mes émissions comme ça ! (Rires). Il y a ce côté nasillard, parce qu’il n’est pas sympathique… Mais drôle en même temps. Ce qui m’a intéressé, c’est son énergie, avec des ruptures de rythme permanentes. Il me faisait penser un peu à un De Funès : petit, nerveux, et qui amène de l’humour dans le film presque malgré lui. Après, ce que j’ai aimé aussi, c’est le fait de se mettre en retrait, quelque part, par rapport à la télévision et à la radio. C’est un exercice qui m’a beaucoup amusé et s’il y a d’autres opportunités, je suis client !