Michael B. Jordan s’émancipe de Rocky : "Je voulais vraiment que Creed III repose sur Adonis"

Seriez-vous d’accord pour dire que Creed III est le récit d’une émancipation. Émancipation du passé, de la masculinité toxique mais aussi de Rocky ?

Oui, je le crois. Je crois que c’est tout ça à la fois, ce qui permet à la franchise de continuer à évoluer. La masculinité toxique est un point important. Elle fait ne pas parler de ses sentiments entre hommes, de ses émotions et des traumatismes d’enfance que nous avons tous… Je voulais explorer cette thématique, voir Adonis faire face à ces questionnements et lutter, mais aussi montrer comment il avait surmonté ça pour commencer à communiquer et à quel point ça l'avait renforcé. Parce que ça ne fait pas de vous un sous-homme, ni quelqu’un de faible.

Où est Rocky dans ce film ? Toujours à Vancouver avec son fils Robert ?

(Il sourit) Oh, je ne suis pas sûr ! Nous voulions vraiment que l’histoire repose sur les épaules d’Adonis pour vraiment savoir où il allait. C'est pour ça que je voulais revenir sur son enfance pour montrer ces années qui l'ont forgé, montrer qui lui a appris à se battre, qui était son premier protecteur et qui a été sa première relation. Puis, vous le retrouvez de nos jours et vous comprenez pourquoi il n’est pas très bavard ou ce qui se passe vraiment en lui. Pour moi, ce troisième volet était le moment idéal pour enfin offrir à Adonis un film sur sa famille et faire avancer ainsi la franchise.