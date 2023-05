INTERVIEW- Cinéma : Maïwenn défend "sa" Jeanne du Barry

Maïwenn signe là un film personnel sur la place des femmes et sur le pouvoir. "Dès lors qu’une femme est issue d’une classe sociale inférieure, si elle a le malheur de tomber amoureuse d’un homme de pouvoir, elle va tout de suite être décrite comme quelqu’un d’intéressée, de vénale", constate-t-elle, "comme si l’amour ne pouvait pas exister entre un homme de pouvoir et une femme plus pauvre". Pour incarner Louis XV face à elle : Johnny Depp. Un choix surprenant, mais assumé. Un monarque peu bavard, imposant, solitaire, qui vit les quatre dernières années de sa vie sous le charme de Jeanne du Barry.