Miss Ukraine : "Nous voulons rentrer chez nous et vivre normalement, rien de plus"

Yelizaveta Yastremskaya était à Paris ce mardi 14 juin où elle était l’invitée d’honneur du gala des Bonnes Fées, l’association regroupant 17 Miss France qui vient en aide aux femmes victimes de cancer. "On est très heureuses de l’accueillir en tant que petite sœur parmi nous", nous assure Diane Leyre, Miss France 2022. "Elle est en France pour récolter des fonds pour les orphelins d’Ukraine. C’était important de l’inviter pour lui permettre d’expliquer son combat. Et si nos mécènes peuvent aider un petit peu l’Ukraine, on aura fait d’une pierre deux coups ce soir", ajoute Sylvie Tellier, présidente de la Société Miss France.