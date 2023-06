Céline Dion fait ses débuts au cinéma dans "Love again" : "C'est la déesse de l’amour"

Love again s’appelait à l’origine It’s all coming back to me now - "tout me revient maintenant" – d’après le titre d’un tube de Céline Dion. Y a-t-il une chanson à elle qui provoque en vous le même effet et fait immédiatement remonter des souvenirs ?

Priyanka Chopra Jonas : "My heart will go on" me ramène immédiatement à mon adolescence. Je n’oublierai jamais que j’ai été obsédée par Titanic pendant très longtemps. Je m’en souviens très bien parce que c’est l’un des premiers films que j’ai vus au cinéma. Je pleurais tellement qu’une femme est allée aux toilettes me chercher des mouchoirs !

Sam Heughan : Sa voix provoque tellement d’émotions, n’est-ce pas ? C’est une fantastique interprète. La chanson "It’s all coming back to me now" est en quelque sorte celle qui lie nos deux personnages dans le film. Je garde des souvenirs géniaux de nous sur le tournage avec les autres acteurs, en train de la chanter comme au karaoké.

Priyanka Chopra Jonas : J’adore notre clip, tu l’as vu ?

Sam Heughan : Non, je ne l’ai pas vu

Priyanka Chopra Jonas : Bon… Ok… Il déchire ! (elle sourit)