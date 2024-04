"Elle m'a attendu 25 ans" : Hugues Aufray se confie sur son histoire d'amour avec sa femme de 45 ans sa cadette

Le chanteur de 94 ans était invité sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mardi 16 avril. Il est revenu sur sa belle histoire d'amour avec Muriel, sa femme de 45 ans sa cadette. "Le fait d’avoir quelqu’un de très jeune à mes côtés, ça fait beaucoup de bien", a admis l'artiste en tournée dans toute la France.

Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur lui. Hugues Aufray était l'invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mardi 16 avril. Âgé de 94 ans, le célèbre chanteur ne compte pas prendre sa retraite, au contraire. L'interprète de "Santiano" est actuellement en tournée dans toute la France. Mais quel est son secret pour avoir autant d'énergie ?

"Le secret, c'est que je n’en ai pas", s'est amusé Hugues Aufray. "C’est un ensemble de choses, une façon de vivre. Je suis raisonnable. On m’a demandé de diminuer le sucre et je le fais avec beaucoup de difficulté ! Je vis aussi avec ma jeune femme Muriel. Le fait d’avoir quelqu’un de très jeune à mes côtés, ça fait beaucoup de bien", a-t-il poursuivi.

Pendant trois ans, on s’est vouvoyés Hugues Aufray

Marié depuis septembre dernier, Hugues Aufray est revenu sur leur grande différence d'âge, sa femme ayant 45 ans de moins que lui. "Quand je l’ai connue, elle avait à peine 20 ans. Conscient de cette différence d’âge, je me suis dit qu'il fallait y aller mollo, il fallait qu’elle fasse sa vie. Pendant trois ans, on s’est vouvoyés et on se téléphonait parce qu’on avait envie de se parler", poursuit le chanteur.

Leur histoire d'amour a commencé par hasard dans un TGV, en août 1995. Trop timide pour lui demander un autographe, la jeune femme échange quelques mots avec l'artiste. "Êtes-vous comédienne ?", lui demande celui-ci, comme le rapporte Paris Match. "Voulez-vous faire du cinéma ? Une lumière se dégage de vous et je suis certain que vous réussirez dans ce domaine ! Si vous avez besoin de relations dans le métier, je pourrai peut-être vous aider".

Je n’ai pas eu de double vie, je ne vivais pas avec deux femmes Hugues Aufray

À l'époque, Hugues Aufray est marié et père de deux filles. "Enfant, j’avais juré de ne jamais divorcer, j’ai tenu parole. Quand ma pauvre femme est décédée, j’ai dit à Muriel : 'On est libres, on peut se marier'. Elle m'a attendu 25 ans", révèle le chanteur qui a entretenu une relation parallèle avec la jeune femme.

"Ce serait trop compliqué d’expliquer ça maintenant, mais je n’ai pas eu de double vie, je ne vivais pas avec deux femmes", précise Hugues Aufray. "Je n’ai pas renié ma femme pendant cette période, mais Muriel correspondait à ce dont j’avais besoin, c’était ma nouvelle histoire d’amour. Ma femme avait compris cela même si ce n’était pas un grand plaisir pour elle. Mes enfants aussi l'ont compris. Et ça s’est fait naturellement".