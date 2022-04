Gabriel Yared ("Le Dernier Piano") : "Si la musique d'un film était un corps, la mélodie serait son visage"

On a dû voir quelques films ensemble, alors…

Certainement ! Beaucoup de mes camarades du jury était d’outre-Atlantique. Ils étaient en jet lag et ils allaient aux séances l’après-midi. Parfois j’étais seul et je regardais, je buvais, j’embrassais ces films en essayant d’être en osmose avec le réalisateur. En sortant de là, j’allais prendre un café, je prenais des notes sur mon carnet. J’écrivais tout ce que j’avais ressenti, tout ce que je trouvais d’intéressant. Ou moins intéressant. Figurez-vous qu’au bout de trois jours, ces notes devenaient obsolètes ! Parce que pour qu’un film soit important, il faut qu’il vive en vous. Et le premier effet n’est pas forcément le vrai. C’était passionnant et lorsque ça s’est terminé, j’ai vraiment eu le blues pendant quelque temps.

Le grand public ne le sait pas forcément, mais vous êtes l’auteur du thème musical du générique du 20H de TF1. C’est une composition qui dure !

Elle date de 1984 ! L’habillage a un peu changé et à chaque fois on me demande si je veux réorchestrer ce thème. En général je dis non et ça passe par d’autres arrangeurs. Ma première version était écrite pour un orchestre à cordes et un violon solo. Je me rappelle qu’à l’époque on m’a dit que le violon solo, c’était un peu triste pour TF1. Alors j’ai remplacé le solo par un ensemble de violons plus dynamique. J’ai écrit ce thème comme j’écrirais une musique de films, avec quelque chose de nerveux et syncopé. Et je suis toujours étonné quand on me dit que la chaîne le garde ! Mais pourquoi ? (Rires).