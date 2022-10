Raynaud, gagnant de "The Voice Kids" : "À 3 ans, j’ai pris un micro et je me suis mis à chanter"

Quand on lui demande ce que lui ont dit ses parents après sa victoire, il préfère leur passer le téléphone. "Je l’ai attrapé dans mes bras et je l’ai embrassé, embrassé, embrassé tellement j’étais fière de lui. C’est un très beau cadeau qu’il nous fait. C’est un honneur pour La Réunion et pour la France", nous répond Nelly. "On est rudement fiers", acquiesce le papa Dominique. Le trophée de "The Voice Kids" n’ira pas dans la chambre de Raynaud mais "dans le salon", aux côtés des autres coupes glanées en concours des chants ces dernières années. Et de son porte-bonheur qui ne le quitte jamais, un 45 tours de Demis Roussos.