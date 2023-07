"Déjanté, intellectuel et émouvant" : la réalisatrice Greta Gerwig défend son inclassable "Barbie"

La chanson "Barbie Girl" nous assure que "la vie en plastique, c’est fantastique". Mais dans le Barbie Land que vous avez imaginé, c’est également fou et anarchique, avec une pointe de métaphysique. Ce film aurait-il pu exister sous cette forme sans la pandémie ?

Non, non, non ! Ce film est directement issu de cette expérience. En écrivant, Noah et moi, on voulait créer un univers complètement fou. Tout le monde se demandait si on retournerait un jour au cinéma. On s’est dit que si on le retrouvait, on voulait que ce soit un peu scandaleux. Au milieu de ce profond isolement et de cette tristesse, Barbie est ce qu’on a imaginé.

Lors de la promotion des Filles du Docteur March, vous nous disiez qu’il s’agissait de l’histoire de "femmes qui veulent plus que ce que le monde peut leur offrir pour l’instant". Barbie partage la même énergie. Tout au long du film, elle ne cherche qu’à échapper à la boîte dans laquelle on l’a mise il y a 64 ans…

Oui, assurément ! Le parcours de la Barbie incarnée par Margot Robbie reflète ça. D’un côté, elle aimerait rester dans la boîte car elle souhaite rester "la parfaite version d’elle-même", comme elle le dit. Mais d’un autre, le voyage qu’elle entreprend consiste en fait à savoir comment faire face à la dépression.