"Le Consentement" décolle au box-office grâce à TikTok : "Les jeunes se sont emparés du film"

D’autres prennent leur temps pour livrer leur analyse et mettre en garde ceux qui seraient tentés d’aller voir Le Consentement comme s’ils relevaient un challenge rigolo. "Je ne peux pas dire que j’ai aimé le film, ou que j’ai passé un bon moment", explique ainsi Mathilde dans un post qui a dépassé les 2,4 millions de vues en cinq jours. "Mais par contre je peux dire que c’est un très bon film. Il nous transporte, il nous fait passer un message fort. Il retranscrit la réalité (…) Un film ça sert à ouvrir les yeux sur certaines choses et là je peux vous dire que vous allez bien les ouvrir".

Boostées par des centaines de vidéos de ce type, les entrées ont décollé durant le deuxième week-end d'exploitation. "Habituellement, un film réalise son score maximum la première semaine, et ensuite ça ne fait que décroître", explique Marc Missonnier à TF1info. "En général on perd autour de 50% la deuxième semaine, pareil la troisième. Il y a toujours des exceptions, de plus en plus rare. La courbe de notre film est différente avec +40% en deuxième semaine et +25% en troisième semaine. En 25 ans de métier, je n’ai jamais vu ça. On était parti pour faire 150.000 entrées en fin de carrière. Or dimanche soir, on était à 245.000 et on va dépasser les 400.000 sans problème."