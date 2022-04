"Interdire la musique, je trouvais ça fou" : comment est né "Le Dernier Piano", premier film engagé de Jimmy Keyrouz

Comment un jeune réalisateur comme vous parvient-il à convaincre un compositeur aussi demandé que Gabriel Yared d’écrire la BO de son premier film ?

J’avoue que n’y croyais pas trop au départ. Je n’avais pas un gros budget et je me disais qu’il était sûrement très occupé. Et il était très occupé ! Une connaissance commune lui a envoyé le scénario, il a adoré, et il a demandé à me voir. On s’est rencontré à Paris, on a discuté et le courant est très bien passé. C’est un très grand compositeur, d’accord. Mais étant moi d’origine libanaise, et lui ayant grandi au Liban, j’étais persuadé qu’il allait apporter quelque chose de plus à la musique. Qu’il aurait une compréhension et des souvenirs différents de cette partie du monde que d’autres compositeurs. Pas seulement ajouter une touche orientale, mais qu’il serait en mesure d’aller plus loin.