Diane Ducret : "Aujourd’hui les femmes sont plus facilement prêtes à voter pour les extrêmes"

Son dernier roman s’intitulait La Dictatrice, un récit d’anticipation qui imaginait l’ascension d’une jeune Française sur les ruines d’une Union européenne désintégrée par les crises. L’essayiste et écrivain Diane Ducret prolonge ses travaux avec Le pouvoir a-t-il un sexe ?, une série documentaire diffusée à partir de mercredi 20 avril sur Histoire TV. À travers images d’archives et entretiens avec des personnalités comme Elisabeth Badinter, elle offre un éclairage d’autant plus passionnant et instructif, à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle. TF1info est allé à sa rencontre alors qu'elle publie dans le même temps Le Maître de l'Océan (Flammarion), un conte philosophique bien utile dans la période actuelle.

Le pouvoir a-t-il un sexe, c’est la question qui parcourt tous vos livres, non ?

C’est un sujet qui m’obsède depuis des années, oui, depuis mon premier essai, Femmes de dictateurs, ou encore La chair interdite, où j’examinais la manière dont le sexe des femmes avait été envisagé, depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, par les artistes, les auteurs, les philosophes, les médecins, les religieux et bien sûr les politiques. Ça m’a d’abord donné un éclairage sur ce motif inconscient qui guide l’Histoire. Et qui guide la politique. On s’imagine que la politique est quelque chose de totalement rationnel, de raisonnable. Et notamment en période électorale, comme en ce moment. Mais vote-t-on véritablement pour un programme ? J’avais aussi envie de savoir si nous allions dans le bon sens du point de vue du pouvoir donné aux femmes. Est-ce que les femmes au pouvoir sont réellement plus justes, plus égalitaires et moins violentes ? La réalité, c’est que ça ne va pas forcément de soi…