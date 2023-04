"Les Trois Mousquetaires" de retour au ciné : "Alexandre Dumas, c'était un visionnaire"

Le deuxième volet est-il déjà terminé ? Pourrait-il être retouché en fonction de l’accueil du premier ? Par exemple en renforçant un personnage que le public adorerait ?

On ne s’est pas posé la question même si rien n’est impossible. Mais ce sont deux films écrits et conçus à part entière. On a essayé de se tenir à un planning de travail cohérent et on n’a pas le luxe d’avoir une matière disponible. Le tournage a duré huit mois et tout ce qui a été tourné est à l’image. On n’a pas une petite boite bonus dans laquelle on pourrait puiser au cas où !

Les producteurs vont-ils proposé d’enchaîner sur l’adaptation du Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney ? Ou bien avez-vous dit "Stop ! je suis épuisé" ?

Non, non la question ne s’est pas posée. Le Comte de Monte-Cristo, ce sera Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte qui vont réaliser. C’est une œuvre qui viendra se mettre dans la roue du travail qu’on vient de faire ensemble sur Les Trois Mousquetaires. Étant proches d’eux, je participe à des discussions. Mais c’est vraiment leur film.

>> Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan de Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Eva Green. 2h01. En salles