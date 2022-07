"Il est insignifiant" : Mickey Rourke dégomme Tom Cruise et s'estime plus talentueux que "la plupart des acteurs"

L’émission s’appelle "Uncensored" ("Non censuré", en VF). Invité de l’animateur Piers Morgan sur la chaîne anglaise TalkTV, l’acteur américain Mickey Rourke a visiblement pris le titre au pied de la lettre suite à une question consacrée à son célèbre collègue Tom Cruise. "Le gars fait la même chose depuis 35 ans, je n’ai aucun respect pour ça", a-t-il commencé au sujet de celui qui triomphe actuellement avec Top Gun : Maverick.

"Ça ne veut rien dire pour moi", a poursuivi le comédien âgé de 69 ans. "Je me fiche de l’argent et du pouvoir. Quand je regarde Al Pacino travailler, Christopher Walken et De Niro, le travail de Richard Harris et de Ray Winstone. C’est le genre d’acteur que je veux être. Monty Clift et Brando à l’époque."