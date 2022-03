Nicolas Pleskof : "'Murder Party' est un jeu grandeur nature"

L'univers du film est original et complètement loufoque. Quelles étaient vos inspirations ?

La première inspiration, c'était le cinéma en Technicolor des années 50 et les films de Hitchcock, en particulier Qui a tué Harry ? Mais aussi le cinéma de François Ozon avec Huit femmes ou Potiche, que j'adore. C'est important pour moi qu'on ait l'impression d'entrer dans un plateau de jeu et surtout, d'évoluer dans un univers qui était le plus éloigné possible de la réalité. Pour accepter une histoire aussi folle, il fallait que tout l'univers soit fou.

Murder Party nous rappelle qu'il faut toujours se méfier des apparences. C'est votre philosophie dans la vie ?

Oui absolument. Et je pense que c'est encore plus vrai dans la famille. C'est un film qui oblige des gens à jouer et le jeu est la meilleure façon de réfléchir à l'idée de faux-semblants. D'ailleurs, c'est drôle parce que le mot "jeu" évoque à la fois l'idée d'amusement et de mensonge.

Le film évoque aussi le rapport à l'enfance...

Oui, je voulais raconter ce parcours de ce personnage, Jeanne, qui a perdu sa part d'enfance et qui, par le jeu, va être forcé de la retrouver. Ce qui est fascinant chez les enfants, c'est qu'ils n'ont pas de hiérarchie dans ce qui est grave ou pas quand ils jouent. Avec ce film, on est vraiment dans un premier degré enfantin.