Nikos Aliagas : "La photographie, c'est une histoire de confiance"

Le grand public connaît très bien l'animateur. Un peu moins le photographe. La Seine Musicale accueille à partir de ce jeudi à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, une exposition inédite de Nikos Aliagas baptisée "Regards Miroirs". "C'est la première fois que je présente les photos que j'ai réalisées des célébrités artistiques, des peoples comme on dit. Jusqu'ici, je les avais publiées sur les réseaux sociaux ou dans des magazines comme Gala", explique le présentateur de "The Voice" et "50' inside".

"Ce qui m'intéresse, c'est de voir en eux une part plus fragile, plus humaine, plus intime. Le faire à la Scène Musicale dans ce contexte, c'est extraordinaire", confie le photographe qui a déjà exposé des clichés notamment sur le toit de la Grande Arche de la Défense ou sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris.

"Regards Miroirs" proposera de découvrir des tirages à l'intérieur du bâtiment, mais également dans une vidéo interactive diffusée sur l'écran géant du parvis de la Seine Musicale. Le clip qui rassemble plus de 100 photographies d'artistes français et internationaux sera accompagnée d’une musique originale créée par Ibrahim Maalouf et son orchestre Free Spirit Ensemble. Pour TF1Info, Nikos a accepté de commenter cinq clichés de Jenifer, Pierre Richard, JoeyStarr, Alicia Keys et Ibrahim Maalouf.