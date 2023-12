Pio Marmaï dans "Migration" : "Ça n'est pas une récréation de doubler un film !"

Le comédien est à l'affiche de "Migration", la nouvelle pépite des studios Illumination. Il prête sa voix à un canard casanier qui accepte, à contrecœur, de s'envoler pour un grand voyage en Jamaïque. Un film réjouissant qui donne une folle envie de partir à l'aventure.

C'est l'un des comédiens les plus populaires de sa génération. Les plus demandés aussi. Après avoir joué un joyeux looser dans Une année difficile d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Pio Marmaï est à l'affiche de Migration, le nouveau film d'animation des studios Illumination (Moi, moche et méchant, Tous en scène, Les Minions, Super Mario Bros Le Film).

Le comédien – que l'on retrouvera le 13 décembre dans la peau de Porthos (Les Trois Mousquetaires : Milady) – prête sa voix à Mack, le père d'une famille de canards colverts qui n'a jamais quitté sa petite mare de la Nouvelle-Angleterre. Casanier et pas très sociable, il se laisse convaincre par sa femme, Pam (Laure Calamy), de partir avec leurs deux canetons pour un grand voyage en Jamaïque.

Réalisé par le français Benjamin Renner (Le Grand Méchant Renard et autres contes, Ernest et Célestine) qui a imaginé cette histoire avec Mike White (le créateur de la génialissime série White Lotus), Migration est un film réjouissant, bourré de tendresse et d'humour. Un film dont Pio Marmaï est très fier, comme il l'a confié à TF1info.

Quelle a été votre première réaction face au scénario de Migration ? Est-ce son humour qui vous a séduit ?

Quand on fait un doublage de film d'animation, en tous cas pour celui-ci, on ne lit pas le scénario. J'ai fait quelques essais pour voir si moi ma voix fonctionnait et si mon énergie correspondait au personnage que j'incarne. On m'a évidemment raconté l'histoire dans ses grandes lignes et j'ai découvert jour après jour de quoi parlait le film. Comme je connaissais le travail de Benjamin Renner et que j'avais vu la majorité des films du studio Illumination, j'y suis allé les yeux fermés.

Vous avez déjà doublé des films d'animation (En avant, en 2020). En tant qu'acteur, c'est un peu comme une récréation ou pas ?

Alors ça n'est pas du tout une récréation de doubler un film, c'est même plus de travail qu'un film en live action. C'est une sorte de concentré qui demande une technicité assez particulière car on doit avoir une immense palette de jeu et de sentiments en peu de temps. Il faut s'abandonner et plonger dedans, d'autant qu'on est seul face à un écran, on n'a pas de réplique en face de soi. Il faut éviter de réfléchir aux choses et ça, c'est une chose dans laquelle j'excelle !

Mack est un canard très casanier. Êtes-vous comme lui ou plutôt du genre aventurier ?

Ça dépend des jours. Avant, je pense que j'étais 90% "aventure man" et 10% "casanier man". Maintenant, je suis un peu "fifty fifty". J'adore être chez moi, mais à un moment, il faut que je fasse tout péter.

Quel a été votre plus beau voyage ?

J'ai eu la chance de voyager pas mal dans ma vie grâce à mon travail. Mais j'aime beaucoup la ville de Venise. Ce n'est pas si loin que ça, ce n'est pas non plus l'aventure dans la jungle, mais moi, j'adore cette ville. Dès que j'y vais, je me sens à l'aise. Peut-être qu'un jour, j'y habiterai.

Laure Calamy, qui joue Pam, est une comédienne avec un petit grain de folie. Un peu comme vous, non ?

Oui, je pense que j'ai un petit grain de folie aussi. Je pense qu'il faut en avoir un minimum quand on fait ce travail. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de s'abandonner, d'être un peu excessif dans ses propositions. Et puis la normalité n'intéresse personne.

Mack est un vrai papa poule, qui craint de laisser ses enfants quitter le nid. Quel genre de père êtes-vous, plutôt flippé ou plutôt décontracté ?

Mes enfants sont encore tout petits donc c'est un peu complexe de leur dire de ne pas sortir ou de ne pas fumer ! Pour l'instant, c'est très abstrait, mais je suis protecteur. Quand on aime quelqu'un, on l'est de toute façon.

Mack a peur du monde qui l'entoure. Êtes-vous effrayé par la société dans laquelle nous vivons ?

Non, je ne suis pas effrayé par la société dans laquelle nous vivons. Je me rends compte qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et du coup, j'essaie de m'inscrire dans une autre manière de penser. Mais je refuse de me laisser contaminer par la frayeur et la peur. Ce n'est pas évident, j'avoue. Mais je suis quelqu'un de plutôt optimiste.

Vous aurez 40 ans l'an prochain. Quel regard portez-vous sur votre carrière et sur votre vie ?

Vous avez dit le chiffre ! (Il rit) Pour l'instant, tout va très bien, j'ai beaucoup de chance. Tout est passé à une vitesse folle. C'est assez dingue. J'ai envie que ça dure. Si je pouvais encore avoir quelques années comme ça, ça m'irait très bien !