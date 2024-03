"J'aurai éternellement ce manque de confiance en moi" : Guillaume Canet se dévoile dans Sept à Huit

L'acteur Guillaume Canet est à l'affiche du film de Stéphane Brizé, "Hors-saison", sur les écrans le 20 mars. Il incarne un personnage qui lui ressemble, l'occasion de faire son introspection face à Audrey Crespo-Mara. Retrouvez ici l'essentiel et le replay de cet entretien.

Guillaume Canet, serait-il né triste, comme le pense le réalisateur Stéphane Brizé qui l’a mis à l’affiche de son dernier film, Hors-saison (sur les écrans le 20 mars) ? Mélancolique, c’est certain. Et il le revendique. Dans cette comédie dramatique, il incarne un personnage qui lui ressemble : un acteur célèbre, marié à une star du 20H, et qui doute de lui-même. "Je ne suis pas certain d’avoir toujours fait les bons choix. Des sorties de films qui ne se passent pas bien, qui peuvent être difficiles, où le film ne marche pas du tout (...). Ce sont des années de travail et quand tout ça est remis en question, c’est toujours assez douloureux. C’est ce que j’essaie d’apprendre à mes enfants. Quand on tombe, soit on se relève, soit on reste allongé par terre. Mais si on reste allongé par terre, on n’avance plus beaucoup", dit-il à Audrey Crespo-Mara dans la vidéo en tête de cet article.

"Droit et franc"

À 50 ans, l’âge où, en général, on fait le point sur sa vie, Guillaume Canet ne pense pas être devenu l’homme qu’il rêvait d’être. "Parce que je reste un éternel insatisfait, parce que je pense que j’aurai éternellement ce manque de confiance en moi", assure-t-il, tout en mettant en cause son éducation. "Ça vient aussi de lacunes à l’école, j’étais dyslexique. Il y avait cette anxiété, cette colère de ne pas être à la hauteur à l’école comme les autres. En plus, je montais beaucoup à cheval en compétition à haut niveau, donc j’arrivais à l’école, je puais le fumier […]. J’étais regardé d’une certaine manière. Ça forge forcément un manque de confiance", admet-il.

Décrit par ses proches comme hyperactif, n’est-ce pas là sa carapace ? "C’est totalement une fuite en avant. Je me dis que je me reposerai quand je serai mort", lance-t-il. Pour autant, il ne se sent absolument pas lâche et paumé, comme le personnage qu’il incarne dans Hors-saison. "Je suis quelqu’un d’extrêmement droit et franc. Ça me joue beaucoup de tours des fois", avoue-t-il. Seul point commun avec ce rôle, il partage sa vie avec une star, mais selon lui, c’est très inspirant et motivant. "C’est quand même un métier dans lequel on est désiré. On est critiqué aussi, et du coup de savoir ce que peut vivre l’autre, il y a une complicité, un échange et un partage qui peut se faire plus facilement. Mais peut-être que je me trompe puisque je n’ai connu que ça", ironise-t-il.

Toutefois, Guillaume Canet reconnait aussi que ça peut être compliqué pour le couple, "car les gens vous voient comme des personnes différentes parce que vous faites des films, parce que vous passez à la télé", alors que "j’ai une vie normale de père", insiste-t-il. Et d’ajouter : "Je n'ai pas l’impression d’être totalement désaxé".

J’ai un rapport énergétique à la nature qui est primordial, qui est nécessaire pour moi. Guillaume Canet

Et cette vie de famille, il y tient d’autant plus qu’elle lui a manqué enfant. Car à 10 ans, le divorce de ses parents marque une cassure presque irréparable. "Mon corps a réagi, j’ai fait un zona à 11 ans et un ulcère à 13 ans. Ben oui, le corps parle et c’est mieux qu’il parle. C’est comme les boutons d’alerte, ça permet de guérir. C’est quand ça sonne plus que c’est inquiétant", prévient-il tout en assurant qu’il a réglé tout ça depuis.

De cette enfance, Guillaume Canet a aussi gardé un besoin viscéral de vivre auprès de la nature. "J’ai un rapport énergétique à la nature qui est primordial, qui est nécessaire pour moi. Enfant, j’allais dormir en forêt tout seul et je continue à le faire. Je vais dormir au pied d’un arbre. Je passe la nuit là à écouter les cerfs bramer. J’adore ça", décrit-il. Un attachement au monde paysan qu’il revendique notamment depuis le film "Au nom de la terre".

Du coup, le cri de survie des agriculteurs qui se manifeste depuis plusieurs semaines ne le laisse pas indifférent. "Je suis évidemment extrêmement touché et catastrophé par la situation. Je l’étais déjà avant puisque j’ai évolué et grandi dans un milieu rural, donc je connais très bien le monde agricole. Aujourd’hui, il y a deux agriculteurs par jour qui se suicident et 200 fermes par semaine qui disparaissent. Comment est-ce acceptable de se dire qu’on laisse faire ça ?", questionne-t-il.

En conséquence, "cela veut dire qu’on va remplir notre assiette avec tout ce qu’on va importer, toute la merde qu’on va importer. Il faut que les gens, quand ils vont faire leurs courses, regardent ce qu’il y a sur les paquets et se demandent si c’est ce qu’ils ont envie de donner à leurs enfants", lâche-t-il.

Pour Guillaume Canet, "la seule chose qui puisse bouger, c’est que les consommateurs deviennent des 'consomm’acteurs'". Et cela passe, selon lui, par le fait de "favoriser les circuits courts". "Si tout à coup, tout le monde achète ces produits, ils vont pouvoir survivre", conclut-il, avec l’espoir que "la France reste (toujours) un pays agricole".