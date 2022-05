VIDÉO - Louane dans "Visions" sur TF1 : "Je n'ai pas honte de dire que je vais voir une psy"

C'est sa première série télé. Après avoir fait ses armes avec La Famille Bélier, qui lui a permis de décrocher le César du meilleur espoir féminin, Louane est aujourd'hui à l'affiche de Visions. Réalisée par Akim Isker, la fiction de six épisodes nous plonge dans un petit village du sud de la France bouleversé par la disparition d'une fillette durant une fête de famille. Alors que l'enquête patine, Sarah, une jeune psychologue mariée au capitaine chargé de l'enquête, réalise que Diego, un petit garçon de 8 ans, manifeste d’étranges visions liées à cette disparition. Rapidement, elle noue une relation particulière avec l'enfant, ce qui la conduira à faire la lumière sur de sombres événements de son passé qu'elle ne soupçonnait pas…

Visions est un thriller teinté de paranormal. C'est ce qui vous a séduit dans ce projet ?

Oui, ça m'a beaucoup intéressée de jouer dans un thriller avec une enquête à résoudre. Le côté paranormal aussi était intéressant. Mais j'avoue que ce qui me plaisait surtout, c'était de pouvoir travailler avec un enfant, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté et j'avais vraiment très envie de découvrir ce que ça faisait. Et apparemment, je suis tombée sur un enfant réellement exceptionnel ! Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Avec Léon on s'est beaucoup liés, on s'appelle au moins une fois par semaine et on se voit dès qu'on peut.

D'ailleurs, la vraie star de la fiction, c'est Léon Durieux, qui joue Diego...

C'est évident. Léon, c'est un petit garçon exceptionnel. Il a 9 ans et il joue comme s'il en avait 40 ! C'est fou car sa façon de jouer n'a rien à voir avec ce qu'il est dans la vie. C'est un petit garçon plein d'énergie, qui bouge tout le temps. Il est plein de vie alors que son personnage est vraiment dans le silence, dans l'introspection. Jouer ça à 9 ans, c'est dingue. Il ira très loin cet enfant.

Vous jouez Sarah, une jeune psychologue pour enfants au passé complexe. Pouvez-vous nous la présenter ?

Sarah, c'est une femme de 30 ans qui se cherche et qui a vécu des choses incroyables qu'elle ne soupçonne absolument pas. Elle est psychologue pour enfants et c'est grâce à ses relations avec les enfants qu'elle va se trouver un peu elle-même.