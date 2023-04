Helena éliminée de "Koh-Lanta" : "On m'a coupé l’herbe sous le pied !"

En vous écoutant, on sent bien que vous étiez là pour aller au bout. Ce "Koh-Lanta" restera toujours frustrant ?

Je suis super contente de mon parcours au niveau sportif. Tout le public voit que je suis une warrior et je suis super fière de ça. Mais après je n’étais pas là pour simplement participer. Ce serait mentir de dire le contraire. J’étais debout, j’étais encore en pleine forme. Et on m’a coupé l’herbe sous le pied. Après mon départ, je m’en voulais, je me trouvais nulle. Et puis j’ai compris que non. Ce n’est pas comme si j’avais été éliminée sur une épreuve. Ce sont les autres qui ont décidé de me faire sortir. D’ailleurs, si je devais faire un deuxième "Koh-Lanta", ça ne se passerait pas de la même façon.

Vous êtes candidate à un deuxième "Koh-Lanta" ?

Disons que je suis prête si on me propose d’en faire un deuxième. Après, je ne sais pas si un "All-Stars" est en préparation. Mais si demain on me dit de faire ma valise, j’y vais !