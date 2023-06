Natacha Lindinger, dans "Entre ses mains" : "J'aime mon métier, mais il n'a jamais été prioritaire"

Clara travaille énormément, au point de délaisser sa famille. Vous avez déclaré sur Europe 1 que votre carrière passera toujours après votre vie de famille. C'est important pour vous ?

Oui, car je n'ai pas envie de passer à côté de moments importants avec ma famille, avec mon fils. Si je le peux, tout en continuant à faire mon métier, je privilégie les moments essentiels, les dates symboliques. Je fais en sorte de ne pas partir trop loin, trop longtemps non plus. Mais ce n'est pas un sacrifice. J'aime mon métier, mais il n'a jamais été prioritaire. Même quand je n'avais pas d'enfants d'ailleurs, à partir du moment où j'avais de quoi vivre, je n'étais pas inquiète si je ne travaillais pas.

Ça vous fait quoi de passer le relais de Sam à Hélène de Fougerolles ?

C'est touchant, parce que je connais bien Hélène et que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On est très différentes, ça va être intéressant de voir ce qu'elle va faire. Car le but ce n'est pas de faire du copier-coller. Pour ma part, je n'ai pas essayé d'imiter Mathilde Seigner quand j'ai repris le rôle. Et puis, j'aurais fait moins bien. Je me suis juste demandé ce que je pouvais amener. Je pense qu'Hélène va faire pareil. Il était temps pour moi d'arrêter Sam, même si cette série était un vrai bonheur. J'avais fait le tour du personnage.