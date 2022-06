Olga éliminée de "Koh-Lanta" : "En finale, j’aurais tenu quatre heures sur les poteaux !"

Vous n’avez pas l’air fâchée contre les autres. Vous cachez bien votre jeu ou c’est sincère ?

Je n’en veux à personne, c’est pour de vrai. Le seul à qui j’en voulais, en l’occurrence Nicolas, était déjà parti. Pour moi, c’est à cause de lui que certains aventuriers que j’appréciais beaucoup ont été éliminés. En revanche, que François ou Ambre votent contre moi, ça ne me choque pas. C’est leur stratégie et je me dis qu’ils ont bien joué. J’arrive à faire la part des choses et je n’en veux à personne. Ça m’a fait plaisir aussi que Géraldine et Jean-Charles ne votent pas contre moi. En fait, je suis en paix parce que je me dis que c’est le jeu de savoir baisser les armes.

Sans la blessure, si vous aviez passé plus de temps sur le camp avant le conseil, vous auriez pu changer les choses ?

Disons que j’aurais pu essayer de faire quelque chose. En fait, tout le monde était surpris que je revienne et je crois que ça les a soulagés. Ils se sont dits : "Maintenant on sait contre qui on va voter".