Sosie Bacon, l’héroïne de "Smile" : "La peur, c’est l’un des trucs les plus difficiles à jouer"

Avec déjà plus de 500.000 entrées en France, Smile est l’un des grands succès de la rentrée, confirmant la popularité du cinéma d’horreur dans les salles, et auprès du jeune public en particulier. Alors que le film de Parker Finn est actuellement en tête du box-office américain, sa vedette Sosie Bacon a pris quelques instants pour répondre par téléphone aux questions de TF1info. Celle qu’on a vue récemment dans la série Mare of Easton a déjà une longue carrière derrière elle puisqu’elle a débuté enfant aux côtés de ses parents, Kevin Bacon et Kyra Sedgwick. À 30 ans, c’est la première fois qu’elle est la star d’un film au cinéma. Et ce n’est sans doute qu’un début…

Smile cartonne un peu partout dans le monde. Le cinéma d’horreur, c’est vraiment universel, non ?

C’est l’une des raisons pour lesquelles j’adore ça. C’est l’un des derniers genres capables de rassembler les gens, peu importe les changements dans une industrie qui évolue si rapidement. C’est bien qu’il y ait ce bastion de plaisir collectif.

Durant les séances, il arrive que le spectacle soit aussi dans la salle. Vous l’avez constaté vous-même ?

Oui, la première fois, c'était lors de la première mondiale à Austin, durant un festival de film d’horreur (le Fantastic Fest, NDLR). C’était génial parce que vous pouviez difficilement trouver un public aussi excité et enthousiaste ! Et puis figurez-vous que je suis retournée voir Smile au cinéma il y a quelques jours. J’y suis allée discrètement, c’était une séance hyper tardive. Et ce qui m’a frappé, c’est à quel point les spectateurs étaient jeunes. On nous disait qu’ils n’allaient plus au cinéma, mais ce n’est pas le cas. J’ai trouvé ça génial.