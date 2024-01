La seule personne que craignait Escobar débarque sur Netflix : "Griselda méritait sa propre série"

Dans six épisodes disponibles ce jeudi 25 janvier, l’équipe créative de "Narcos" dresse le portrait de celle que redoutait tant le baron de la drogue colombien. Unique femme à s’être imposée dans le monde du trafic de drogue, la Colombienne Griselda Blanco est incarnée par une Sofia Vergara méconnaissable. "Un personnage très complexe" habituée par "une série de contradictions" que décryptent pour TF1info le créateur et le réalisateur de la série.

Ses clients et ses concurrents utilisaient le même surnom pour la désigner. "La Madrina", la marraine. "Le seul homme dont j’ai jamais eu peur était une femme du nom de Griselda Blanco", déclarait le baron de la drogue Pablo Escobar. Une phrase qui sert d’introduction parfaite à une mini-série passionnante, disponible ce jeudi 25 janvier sur Netflix. Six épisodes mêlant anglais et espagnol qui reviennent sur cette figure méconnue du trafic de cocaïne entre Medellin et Miami.

L’idée a germé il y a une dizaine d’années chez la plus américaine des Colombiennes. "Je n’ai entendu parler de Griselda Blanco que très tard dans ma vie quand j’étais déjà installée aux États-Unis, même si j’ai grandi en Colombie à cette époque où le trafic de drogues occupait malheureusement une grande partie de nos vies", explique Sofia Vergara lors d’une conférence de presse virtuelle.

Mère, meurtrière et femme d'affaires

Alors aux prémices de la sitcom Modern Family qui fera d’elle l’actrice la mieux payée de la télévision américaine, elle se documente sur le parcours de Griselda Blanco mais se refuse à avancer son projet de fiction car la Madrina est encore en vie. "Ça m’a vraiment arrêtée parce que je ne voulais pas créer une histoire avec un happy end", poursuit-elle. La reine du cartel, associée à près de 200 meurtres, est elle-même assassinée en 2012. Trois ans plus tard, en 2015, Narcos voit le jour. Sofia Vergara "tombe amoureuse" de cette série Netflix consacrée à Pablo Escobar. "Je savais que c’était avec eux que je devais travailler parce qu’ils connaissaient exactement cet univers", note-t-elle.

Sofia Vergara s’est notamment entourée d'Eric Newman, ancien showrunner de Narcos devenu co-créateur de Griselda. Il parle de la narcotrafiquante comme d’une "véritable anomalie" opérant depuis les États-Unis alors qu’il "n’y avait rien de plus effrayant que l’extradition" pour ses pairs restés en Colombie. "Elle est l’unique femme à s’être hissée au rang de cheffe dans le monde du trafic de drogue, en particulier dans le secteur de la cocaïne. Elle est une série de contradictions. C’est une mère et une meurtrière, une femme d’affaires et une entrepreneuse. Elle est généreuse avec ses amis, vindicative et punitive avec ceux qui la trahissent, commente-t-il pour TF1info. C’est un personnage très complexe et fascinant qui méritait vraiment sa propre série".

"The Crown" montre de nombreuses conversations auxquelles ils n’auraient jamais pu avoir accès, nous faisons la même chose. Eric Newman, créateur de "Griselda"

Griselda s’ouvre à la fin des années 1970, au moment où la mère de famille fait ses valises pour s’installer en Floride. Ici, pas d’images d’archives ou de volonté hagiographique mais une plongée fantasmée dans la psyché de cette Colombienne qui a fait trembler la police américaine jusqu’à son arrestation en 1985. La production parle de "dramatisation romancée", des termes rappelant l’avertissement qu’avait été contrainte d’apposer une autre série Netflix. Et si Griselda était finalement le The Crown du trafic de drogue ? "Je n’y avais pas pensé", sourit Eric Newman.

"Nous partons des faits que nous savons vrais. Avec elle, c’était un peu plus difficile parce que contrairement aux hommes qui aiment s’attribuer le mérite de ce qu’ils font aux yeux du monde entier, elle opérait de manière bien plus clandestine et secrète", souligne-t-il. "Une fois les faits établis, nous avons cherché à expliquer pourquoi ils se sont produits, ce qu’elle avait en tête. The Crown montre de nombreuses conversations auxquelles ils n’auraient jamais pu avoir accès, nous faisons la même chose. Toute narration est subjective", insiste-t-il.

Sofía Vergara incarne la Marraine de la drogue Griselda Blanco dans la série "Griselda" qu'elle produit également. - COURTESY OF NETFLIX

Une étonnante empathie naît au fil des épisodes pour cette épouse bafouée se battant pour ses fils, qu’Eric Newman qualifie même de "sympathique" au premier abord. "On se reconnaît en elle parce qu’au fond, il s’agit d’une femme qui essaie de réussir dans un univers essentiellement masculin tout en protégeant ses enfants, ce qui ne préoccupait aucun des trafiquants qu’on a mis en scène avant", remarque-t-il. Ce sentiment ne disparaîtra qu’à la toute fin, quand Griselda franchira une ligne impardonnable. "C’est quand elle se met à imiter ses ennemis qu’elle se perd", résume le réalisateur colombien Andrés Baiz, qui a voulu "faire disparaître" Sofia Vergara.

C’est vrai que la star colombienne n’a plus rien de Gloria Pritchett, la pimpante mère de famille de Modern Family. Sans pour autant ressembler à la véritable narcotrafiquante. Un choix assumé par la production. "Nous n’avions pas le temps, nous ne pouvions pas passer huit heures au maquillage par jour", avance Sofia Vergara. Il lui fallait tout de même une heure et demie pour se transformer à l’aise d'une prothèse de nez, de faux sourcils et même d’un dentier. "Mais il ne s’agissait pas seulement d’une transformation physique pour elle, ça se jouait aussi sur le plan émotionnel. C’était aussi sa façon de parler, de se tenir, de danser", énumère Andrés Baiz. "À force de marcher courbée pendant six mois, j’ai des problèmes de dos mais ça valait le coup !", lance l’actrice de 51 ans.

Soupçonnée d'être liée à près de 200 meurtres, la vraie Griselda Blanco a été assassinée en 2021 à Medellin, en Colombie. - HO / FLORIDA DOC / AFP

Plus qu’un portrait d’une personnalité aussi atypique que dangereuse, Griselda est surtout une série qui raconte ce que signifie être un outsider : un immigré latino en terres américaines, une femme essayant de se faire une place parmi les hommes, dans le narcotrafic ou au sein de la police de Miami. S’ils ont longuement collaboré avec la vraie June Hawkins, la première policière à s’être mise en chasse de la trafiquante, les créateurs ont construit leur récit sans consulter le seul fils encore en vie de Griselda Blanco, Michael Corleone.

"Nous avons eu une expérience similaire sur Narcos avec le fils de Pablo Escobar. Ils ont leurs propres souvenirs de leurs parents. Les nôtres vont généralement s'en éloigner", note Eric Newman, invoquant la liberté de création. Rien d’étonnant alors à ce que Michael Corleone se soit élevé contre la série Netflix – qu’il n’a pas vue - tout en faisant la promotion de son propre livre à venir. Après Catherine Zeta-Jones en 2018 et Sofia Vergara, c’est Jennifer Lopez qui se changera prochainement en Griselda Blanco, pour le cinéma cette fois. Signe que 12 ans après sa mort, la Marraine n’a pas cessé de faire parler.

>> Griselda – six épisodes sur Netflix le 25 janvier