L'ex-directrice générale de Miss France était invitée de "Bonjour ! La Matinale", ce jeudi. Élue Miss France en 2002, elle raconte sans fard son parcours dans un livre intitulé "Couronne et préjugés". Elle aborde notamment sa relation houleuse avec l'ancienne présidente du comité Miss France.

La vie de Miss n'est pas un long fleuve tranquille. Sylvie Tellier en sait quelque chose. L'ex-directrice générale du célèbre concours publie un livre intitulé Couronne et préjugés, dans lequel elle revient sur son parcours. Élue première dauphine de Miss Pays de la Loire en 1997, elle est finalement élue Miss France cinq ans plus tard en 2002.

"J’étais une vieille Miss ! J’avais 23 ans, j’étais atypique car je préparais le concours d’avocat. Je n’étais pas tout à fait dans les critères physiques de l’époque", a confié Sylvie Tellier sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale", ce jeudi 13 juin. "Choquée" d'avoir été choisie par les Français, celle qui se destinait à une carrière d'avocat admet que ses débuts ont été compliqués.

Quand vous vous rendez compte que vous n’êtes pas le casting idéal, c’est blessant. Sylvie Tellier

"J’étais partie à Miss France juste pour vivre l’aventure. Je trouvais ça fantastique d’aller rencontrer Jean-Pierre Foucault sur TF1, mais je ne m'étais jamais projetée Miss France", admet-elle. "J'ai débuté dans un contexte particulier car Geneviève de Fontenay n’était pas hyper fan de mon arrivée en tant que Miss France".

Sylvie Tellier se souvient ainsi que l'ancienne présidente du comité Miss France n'était pas heureuse de sa victoire. "Geneviève, c’est une femme qu’on admire. Quand vous vous rendez compte que vous n’êtes pas le casting idéal, c’est blessant. (…) Elle pensait que je serais plus difficile à manager car je ne venais pas de l'univers des Miss", admet celle qui est désormais maman de trois enfants.

"On a souvent lu dans la presse que c'était la méchante Sylvie contre la gentille Geneviève. On a fait des raccourcis qui m’ont vexée. On a dit notamment que j’avais remplacé Geneviève alors que j’ai remplacé son fils à la direction générale, ce qui a créé un climat pas très serein", rectifie Sylvie Tellier, qui sait malgré tout ce qu'elle doit à la dame au chapeau.

"J’ai travaillé plus de quinze ans avec Geneviève. On n'était pas d’accord sur beaucoup de sujets, mais c’est quand même elle qui m’a offert ma place Endemol (qui a racheté la société Miss France en 2002, ndlr). Je n’aurais pas été recrutée par eux si elle n’avait pas validé ma candidature".