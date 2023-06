Aurélien est le gagnant de "The Voice 2023" : "Je peux réaliser plein d'autres rêves, je vais me laisser porter"

Gagner "The Voice" devant votre fille aînée Camille, 6 ans, c’est votre plus belle victoire ?

Oui, oui ! Elle était dans le public… (il s’arrête). Désolé, on fait des photos en même temps. C’est incroyable (il rit). Je reprends, je reprends ! Savoir qu’elle était là avec ma femme et mes parents, c’était merveilleux. Sa réaction a été filmée en direct en plus. J’ai vu vite fait, je n’ai pas encore regardé le replay mais c’était intense. Je ne sais pas quelle vie ça va donner à mes enfants. On va tout faire pour les préserver, qu'elles grandissent tranquillement. Je me dis que si un jour ma fille a des doutes, elle se dira : "Mon papa a gagné 'The Voice'. Ça veut dire que dans la vie des fois, ce n’est pas toujours rose mais il peut y avoir des trucs chouettes".

Camille était en larmes. Elle vous a dit quoi après l’émission ?

"Je suis fatiguée Papa" (il rit) Elle était trop mignonne, elle était très contente de faire une photo sur le fauteuil rouge. Elle a eu une pensée pour Micha. À un moment donné elle ne le voyait plus, elle a demandé où il était. Elle était contente aussi de savoir que j’avais son dessin dans la poche. C’est celui qu’elle dessinait dans un magnéto diffusé pendant la demi-finale. Le précédent que j’avais aux Super Cross Battles est passé à la machine à laver… Ça été dur de lui dire (il rit).

"The Voice", c’était un peu "l’inaccessible étoile" que vous chantiez hier. Il penserait quoi le Aurélien qui est repéré grâce à une vidéo YouTube l’an dernier de ce parcours ?

"Inaccessible étoile", c’est totalement ça ! Il y a quelque chose d’assez étrange, je ne vais pas dire paranormal. On appelle ça le fluide avec Véronique (sa manageuse et amie, ndlr). On aurait dit que tout était tracé comme dans une série avec un scénario qui tient la route alors que la vie, ce n’est pas ça. Sauf que c’est comme ça constamment depuis un an. On arrive en finale et on me dit que le dernier titre, ce sera "La Quête". Une chanson de Jacques Brel que j’aime depuis des années. Je me suis dit : "Mais ce n’est pas possible, c’est encore ce fluide qui se poursuit". Je n’aurais pas compris si je n’étais pas arrivé en super finale pour ne pas la chanter. Surtout que c’était avec des cordes, c’était tellement beau.