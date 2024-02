VIDÉO - Cérémonie des César : "L'objectif est de réconcilier la grande famille du cinéma français"

Les César du cinéma ont lieu ce vendredi soir. Entre les affaires Depardieu et Judith Godrèche, le contexte est tendu. La journaliste Catherine Balle détaille pour TF1 le "fossé générationnel" qui existe au sein du cinéma français.

Ce vendredi 23 février, se tient la cérémonie des César. Entre les affaires Depardieu et Judith Godrèche, notamment, le contexte est explosif, développe Christophe Beaugrand dans "Bonjour ! La Matinale TF1". "L'objectif de cette cérémonie des César est de réconcilier ce qu'on appelle la grande famille du cinéma français autour d'une parole qui va être celle de Judith Godrèche, qui est devenu le fer de lance du mouvement MeToo en France. Et il y a un fossé générationnel puisqu'on a bien vu que les signataires de la tribune de soutien à Gérard Depardieu avaient en moyenne 71 ans mais ce qu'on a constaté c'est que ce discours de la séparation de l'homme et de l'artiste, n'était plus audible publiquement", analyse pour TF1 Catherine Balle, journaliste cinéma au Parisien.

