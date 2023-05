VIDÉO - Harrison Ford présente son ultime "Indiana Jones" à Cannes : "Je voulais qu'il parte pour une dernière grande aventure"

Vous avez dit que c’était le personnage que vous aviez préféré jouer. Pourquoi l’aimez-vous autant ?

Je l’aime parce qu’il rend le public heureux. C’est un service que je rends à la communauté ! Nous sommes des raconteurs d’histoires, vous savez. Et j’adore les histoires que nous sommes en mesure de raconter avec ce personnage. C’est quelqu’un qui a pas mal de défauts. C’est compliqué pour lui. Mais dans chaque film, il surmonte ses défauts pour produire quelque chose qui se traduit par un super divertissement pour nous.

Phoebe, ça fait quoi de se retrouver dans cette saga que tout le monde aime, avec un tel acteur ? C’est une grande pression ?

Phoebe Waller-Bridge : C’était une énorme pression en amont, oui. Et même pendant le tournage, ça me revenait par moments en pleine figure. Lorsque j’ai rencontré Harrison, il était si charmant. Très généreux, très gentil. Et incroyablement stupide ! (Rires). On s’est beaucoup amusé. Au bout d’un moment, on a formé une petite famille. Mais il m’arrivait de prendre un peu de recul, et de voir combien tout ce projet était énorme. On aperçoit certains accessoires iconiques, les costumes… Et la pression revient. Après, lorsqu’on se met à travailler, on travaille dur. Et c’est une bonne manière de se distraire de la peur.