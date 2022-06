Intrus au mariage de Britney Spears, son ex-mari inculpé pour harcèlement et violation de domicile

Il avait bien failli gâcher la fête. Jason Alexander, l'ex-mari de Britney Spears, a été inculpé de harcèlement, ce lundi 27 juin, par un tribunal aux États-Unis, après s'être invité à la cérémonie de mariage de la chanteuse tout en se filmant en direct sur Instagram. La chanteuse de 40 ans et son fiancé, Sam Asghari, 28 ans, étaient en pleins préparatifs lorsque l'intrus s'est présenté le 9 juin dernier dans leur luxueuse villa à Thousand Oaks, en Californie.

Âgé de 40 ans, Jason Alexander, un ami d'enfance de la chanteuse auquel elle a été très brièvement mariée en 2004 (55 heures à peine), avait été interpellé par la police. D'après les documents judiciaires du tribunal du comté de Ventura, Jason Alexander, qui a comparu via Zoom depuis sa prison, a été inculpé de harcèlement ainsi que de violation de domicile, vandalisme et voies de fait, comme le rapporte l'AFP. Il a plaidé non coupable, mais le juge a pris une ordonnance d'éloignement l'enjoignant de rester à plus de 90 mètres de la chanteuse, qui, par ailleurs, a révélé avoir fait une fausse couche il y a un mois. Sa caution a été fixée à 100.000 dollars (95.600 euros) et une audience a été programmée pour mercredi.