Baiser et accolades aux Invictus Games : Meghan et Harry en opération séduction aux Pays-Bas

"Merci à tous pour votre service et merci à tous vos amis et familles qui sont ici et qui vont ont soutenu parce que c’est ça, le service. C’est ça, le dévouement. Et c’est ça, la famille Invictus", a notamment lancé Meghan sur scène. Un clin d’œil pas si subtile à une guerre de mots qui oppose les Sussex aux Windsor depuis des mois. Buckingham avait indiqué que les velléités d’indépendance du couple était "incompatibles avec les responsabilités et devoirs qui accompagnent une vie de service public". Ce à quoi les principaux intéressés avaient répondu que le service était "universel". Ambiance…