Iran : l'actrice Taraneh Alidoosti libérée après trois semaines de détention

C’est la fin de trois semaines d’angoisse pour ses proches. L’actrice iranienne Taraneh Alidoosti, 38 ans, a été libérée ce mercredi sous caution, annonce son avocat, cité par les médias locaux. Le 17 décembre dernier, la star avait été arrêtée à Téhéran suite à la publication sur Instagram de plusieurs messages où elle dénonçait la mort de Moshen Shekari, 23 ans, le premier manifestant condamné à mort depuis le début des manifestations qui ont suivi le décès de la Kurde iranienne Mahsa Amini, en septembre.

Après son incarcération, plus de 500 personnalités du cinéma mondial avaient publié une lettre ouverte pour réclamer sa libération. Sa compatriote Golshifteh Farahani, les actrices Kristen Stewart, Kate Winslet et Marion Cotillard, l’Avenger Mark Ruffalo ou encore les réalisateurs Ken Loach et Pedro Almodovar dénonçaient le moment choisi pour son arrestation, peu avant Noël "pour faire en sorte que ses collègues à l'international soient distraits. Mais nous ne sommes pas distraits. Nous sommes révoltés."