Iran : le cinéaste Dariush Mehrjui et son épouse tués à coups de couteau à leur domicile

Il était considéré comme l'un des plus grands représentants du cinéma iranien. Le réalisateur, producteur et scénariste Dariush Mehrjui, 83 ans, et son épouse la scénariste Vahideh Mohammadifar, 54 ans, ont été assassinés à leur domicile près de Téhéran ce samedi. L'agence locale Isna, qui cite la police, a fait état dans la soirée de quatre suspects identifiés, dont deux ont été arrêtés.

Le couple a été "tué par de multiples coups de couteau au cou", a annoncé le chef de la justice de la province d'Alborz, à l'ouest de Téhéran, Hossein Fazeli-Harikandi. Il a expliqué que le cinéaste avait envoyé vers 21 heures un message à sa fille Mona pour l'inviter à dîner à leur domicile à Karaj, une grande ville à une quarantaine de kilomètres de la capitale.