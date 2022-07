Iran : le cinéaste Jafar Panahi doit purger une peine de six ans de prison pour "propagande contre le régime"

Scénario cauchemar pour Jafar Panahi. Interpellé le 11 juillet dernier à Téhéran, alors qu’il était venu apporter son soutien à deux de ses confrères, Mohamed Rasoulouf et Mostafa Aleahmad, arrêtés quelques jours plus tôt pour "troubles à l’ordre public", le cinéaste iranien de 62 ans vient d’être envoyé en prison pour y purger une peine de six ans, prononcée contre lui en 2010. L’annonce a été effectuée ce mardi par le porte-parole du ministère de la Justice, Massoud Sétayechi, lors d’une conférence de presse.

Lion d’or en 2002 à Venise avec Le Cercle, un film qui dénonce le manque de liberté dans son pays, Jafar Panahi est une figure de l’opposition au régime iranien. En mars 2010, alors qu’il doit participer au Festival de Cannes, il est arrêté avec sa famille, accusé de soutenir le mouvement de protestation contre la réélection de l’ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Victime de mauvais traitements, il entame une grève de la faim et obtient sa libération sous caution le 25 mai.