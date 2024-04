Toomaj Salehi condamné à mort : un appel mondial sur les réseaux pour sauver le rappeur iranien

Rappeur engagé, Toomaj Salehi a été condamné pour "corruption sur Terre" par le régime iranien. Une décision dénoncée par de nombreux pays, dont la France, où une manifestation est organisée dimanche à Paris. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #SaveToomaj a été lancé par ses soutiens partout dans le monde.

Il est devenu un symbole de l’opposition au pouvoir iranien. Arrêté en octobre 2022 après avoir exprimé son soutien aux manifestations qui ont suivi la mort de la jeune Mahsa Amini, le rappeur Toomaj Salehi a été condamné à mort par pendaison pour "corruption sur Terre", ont annoncé les médias locaux le 24 avril dernier.

D’après son avocat, cet artiste populaire âgé de 33 ans a été reconnu coupable "d’incitation à la sédition, rassemblement, conspiration, propagande contre le système et appel aux émeutes", l'un des chefs d'accusation les plus graves en Iran. Depuis plusieurs mois, ses proches tentaient de mobiliser, en vain, pour sa libération.

Une star très suivie sur les réseaux

Fils d’un opposant au régime, Toomaj Salehi s’est fait connaître grâce à des titres qui dénoncent la crise sociale et la répression des libertés. Il fédère une communauté active sur les réseaux sociaux, avec près d’un million d’abonnés sur Instagram. En septembre 2021, il avait été arrêté une première fois, accusé de propagande contre le régime, et condamné à six mois de prison et à une amende.

Sa seconde arrestation était intervenue après la mise en ligne d’un clip dans lequel il dénonçait ouvertement la mort de l'étudiante d'origine kurde Mahsa Amini, trois jours après son arrestation par la police des mœurs. "Quelqu’un est mort sans décision de justice. Le crime de cette personne, c’était de danser les cheveux au vent", lançait-il, vêtu de blanc, à un homme en noir, symbole de la république islamique.

Alors que de nombreux pays comme les États-Unis, la France, l’Italie, ainsi qu’un groupe d’experts des Nations Unies ont dénoncé la condamnation à mort du rappeur ces dernières heures, ses soutiens viennent de lancer une campagne intitulée #SaveToomaj sur les réseaux sociaux.

"Nous devons tous nous indigner et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver Toomaj. C'est un héros national", a écrit sur X l'actrice britannique d'origine iranienne Nazanin Boniadi qu’on a pu voir dans le blockbuster Iron Man et des séries comme Hôpital Central et How I Met Your Mother. Elle a été imitée, depuis, par de nombreux internautes...

En France, plusieurs organisations appellent à un rassemblement ce dimanche place de la Bastille, à Paris, dans une tribune publiée vendredi par Libération. Intitulée "il faut sauver le rappeur Toomaj", elle réclame "l’abolition de la peine de mort et la libération des prisonniers d’opinion et politiques iraniens".

Depuis les manifestations de l’automne 2022, neuf personnes ont été exécutées en lien direct avec le soulèvement, estiment les ONG. Dans un pays qui pratique la peine de mort à grande échelle, Amnesty International a recensé 853 exécutions en 2023, en augmentation de 48% par rapport à 2022 et de 172% par rapport à 2021.