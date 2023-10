Tulius Vicévertus, le nouveau méchant d’Astérix, s’inspire de BHL et Dominique de Villepin

Fabcaro, de son vrai nom Fabrice Caro, est l’auteur de BD qui monte, notamment depuis le succès de Zaï zaï zaï zaï, en 2015. Il est également l’auteur de plusieurs romans comme Le Discours, adapté au cinéma par Laurent Tirard en 2020. Le dernier en date, Journal d'un scénario, est paru en août chez Gallimard.

Malgré la disparition de ses deux créateurs, le scénariste René Goscinny en 1977 et le dessinateur Albert Uderzo en 2020, chaque nouvel album d’Astérix est un immense événement en librairie. Le précédent tome, Astérix et le Griffon, a été tiré à plus de 5 millions d’exemplaires.