Irlande du Nord : U2 rend hommage aux victimes du "Bloody Sunday", 50 ans après le massacre

Dans la vidéo déjà visionnée des centaines de milliers de fois, l'Irlandais Bono au chant et The Edge à la guitare y apparaissent en noir et blanc. Introduite sobrement par le message "30 janvier 2022 - With Love, Bono & Edge", la vidéo s'achève sur des images fortes de l'époque. Elles montrent le père Edward Daly agitant son mouchoir blanc taché de sang pour ouvrir la voie à John Duddy porté par un groupe d'hommes. Le boxeur de 17 ans, qui n'a pas survécu, est considéré comme le premier mort du "Bloody Sunday".