Michael Bay poursuivi pour la mort d’un pigeon : l'invraisemblable mésaventure du réalisateur de "Bad Boys"

The Wrap précise que les pigeons sont une espèce protégée en Italie et qu’il est interdit par la loi de blesser, tuer ou capturer les oiseaux sauvages. L’animal aurait été tué par un travelling lors du tournage d’une scène à Rome. Une photo aurait été prise et transmise aux autorités. Michael Bay assure avoir "une preuve vidéo" ainsi qu’une "multitude de témoins et des agents de sécurité qui les exonèrent" de ces accusations. Il se dit "confiant" que la justice tranche en sa faveur lorsqu’il sera convoqué au tribunal. Sans donner de détails sur une date éventuelle.