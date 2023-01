Italie : l'intervention de Volodymyr Zelensky au Festival de Sanremo fait polémique

C'est l'événement musical le plus attendu en Italie. Comme tous les ans, le pays entier aura les yeux rivés sur le Festival de Sanremo, qui se tiendra du 7 au 11 février. Parmi les invités cette année, on retrouvera le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. L'ancien acteur et comédien devrait remercier l'Italie pour son soutien dans la guerre contre la Russie dans une vidéo pré-enregistré de deux minutes, lors de la cérémonie de clôture.

D'après la presse locale, cette intervention filmée suscite une grande animosité de la part de la classe politique. "Espérons que Sanremo restera le festival de la chanson italienne et rien d'autre", a réagi Matteo Salvini, le vice-président du Conseil des ministres d'Italie et leader de la Ligue du Nord, le parti d'extrême-droite.