"J’ai choisi de survivre" : Jeremy Renner sort du silence après son terrible accident

ABC diffuse d’ailleurs un enregistrement audio de l’appel de l’un des témoins de la scène aux équipes de secours. On entend Jeremy Renner gémir de douleur, tandis que les personnes autour de lui tentent de le réconforter. "J’ai choisi de survivre", explique l’acteur, visiblement ému. "On ne va pas me tuer comme ça. Pas question !".