"J’ai cru qu’il se désintéressait de moi" : l’une des filles de Bruce Willis se confie sur sa grave maladie

Dans une tribune publiée par Vogue, c’est au tour de Tallulah, 29 ans, la plus jeune des trois filles que Bruce Willis a eu avec Demi Moore, de briser le silence au sujet de la santé de l’acteur. "Tout a commencé par une vague absence de réaction que la famille a mise sur le compte de Hollywood", écrit-elle. "On se disait : ‘Parle plus fort ! Die Hard a déconné avec les oreilles de papa !’. Plus tard, ce manque de réaction s’est étendu et je l’ai parfois pris personnellement."

Comme beaucoup de proches de patients atteints de cette maladie, Tallulah avoue en effet avoir mal interprété les symptômes. "Il avait eu deux bébés avec ma belle-mère Emma, et je suis mis qu’il ne s’intéressait plus à moi", confie-t-elle. "Ça ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité mais mon cerveau d’adolescente n’en finissait plus de me torturer."