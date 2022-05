"J’ai dit la vérité" : au tribunal, Johnny Depp dénonce le témoignage "odieux" d’Amber Heard

"Je ne pense pas que quiconque apprécie d'avoir à se déchirer et à dire la vérité. Mais il y a des moments où l'on doit simplement le faire, parce que la situation est devenue incontrôlable", ajoute-t-il. Johnny Depp poursuit en cherchant ses mots, énumérant une longue liste d’adjectifs pour qualifier le récit de son ex. "Horrible, ridicule, humiliant, insensé, douloureux, sauvage, brutal et cruel de manière inimaginable, et complètement faux". Il rappelle que "personne n’est parfait". Mais que "jamais dans sa vie" il n’a "commis d’agression sexuelle, d’abus physique". "Ce n’est facile pour aucun d’entre nous, je le sais, reconnaît-il. Mais peu importe ce qui arrive, je suis venu ici, j’ai dit la vérité et j’ai parlé de tout ce que j’ai porté sur mon dos à contrecoeur depuis six ans".