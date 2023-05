"J'ai essayé de le cacher" : Virginie Efira se confie sur sa grossesse à 46 ans dans "Quotidien"

"Comment voulez-vous que je le cache ?", a-t-elle poursuivi. "J'ai un film qui sort. Je ne vais pas non plus le dissimuler... Je n'en fais pas une sorte de publicité personnelle, quoique là", poursuit-elle, sourire aux lèvres, face à Yann Barthès. Une chose est sûre, elle ne va pas passer inaperçue au Festival de Cannes où elle présentera deux films : L’Amour et les Forêts, réalisé par Valérie Donzelli, et Rien à perdre, de Delphine Deloget.