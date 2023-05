Dolph Lundgren révèle qu'il lutte contre le cancer depuis huit ans : "J'ai pensé que c’était terminé"

À l’automne 2021, le Suédois est au Royaume-Uni pour tourner coup sur coup Expendables 4 et Aquaman 2 lorsqu’il reçoit un nouveau coup de fil de son docteur. Et cette fois, l’heure est grave. "Il a commencer à me dire des trucs du style ‘vous devriez faire une pause et passer plus de temps avec votre famille'", se souvient-il. "Je lui ai demandé combien de temps il me reste et il a répondu deux ou trois ans. Mais au son de sa voix, j’ai compris qu’il pensait beaucoup moins."

Dolph Lundgren entreprend alors un lourd protocole de chimiothérapie. "J’ai commencé à avoir des effets secondaires avec la diarrhée et une importante perte de poids", confie l’acteur. "Ce n’était pas franchement agréable, ni pour moi-même ni pour ma pauvre fiancée qui a souffert de tout ça", avoue-t-il à propos d’Emma Krokdal, la coach personnelle norvégienne qui partage sa vie.