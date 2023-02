"J’ai sauvé le monde 18 fois !" : quand Bruce Willis jurait que rien ne pourrait l’arrêter

Sur ces images, difficile de croire que Bruce Willis va devoir mettre fin à sa carrière, à peine quatre ans plus tard. D’après une enquête publiée l’an dernier par le Los Angeles Times, son entourage professionnel s’est alerté de ses pertes de mémoire à l’été 2020, contraignant le réalisateur du film Out of Death à faire réécrire le scénario pour retirer des dialogues.

Une fin de carrière marquée par une accumulation de nanars qui avait poussé les Razzie Award, les "Oscars du pire", à créer une catégorie spécialement pour lui l'an dernier. À l’annonce de sa retraite, pour raisons de santé, les organisateurs avaient fait machine arrière tout en présentant de plates excuses à l’acteur.