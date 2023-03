"J'ai supporté tant de conneries" : Shakira se paie encore Gerard Piqué

Elle a traversé une période compliquée et n'a pas peur de le dire. Invitée sur le plateau de "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", vendredi 10 mars, Shakira est revenue (une fois de plus) sur sa séparation avec Gerard Piqué. La star colombienne a avoué qu'elle avait passé une année "très difficile". Trompée par le footballeur qui entretenait une liaison avec Clara Marti, une jeune étudiante de 23 ans, elle a demandé le divorce et s'est battue pour la garde de ses deux enfants, Sasha, 7 ans, et Milan, 9 ans.